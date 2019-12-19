قال عبدالهادي الحويج، وزير الخارجية الليبي، إن الاتفاق الموقع بين رجب طيب أردوغان وفايز السراج يخرق قانون البحار ويهدد العلاقات مع الدول المجاورة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "حقاق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على شاشة "صدى البلد"، أن التغول التركي في دول المنطقة ودول البحر المتوسط أصبح واضحا للجميع بعد التوقيع على اتفاقية بين أردوغان وحكومة الوفاق غير الدستورية عبر توقيع مذكرتي تفاهم الأولى حول ترسيم الحدود البحرية والثانية حول التعاون الأمني والعسكري.

وأكد وزير الخارجية الليبي أن هاتين المذكرتين مرفوضتان من قبل الشعب الليبي ومن جانب مجلس النواب المنتخب ومن جانب الحكومة الليبية المؤقتة المنتخبة من الشعب الليبي عن طريق مجلس النواب، ومرفوضة أيضا من جانب القيادة العامة للقوات المسلحة.

وكشف أن الاتفاقية مرفوضة لأن حكومة الوفاق غير الدستورية لم تنل الثقة من جانب البرلمان الليبي وصدرت ضدها أحكاما من المحاكم الليبية ببطلان كل القرارات الصادرة منها، والأمر الثاني أنه بحسب اتفاقية الصخيرات فإن المادة الأولى في الفقرة الرابعة تنص على أن ولاية حكومة الوفاق تستمر لعام واحد فقط بعد منحها الثقة من مجلس النواب الليبي وتجدد تلقائيا لعام واحد فقط، وبالتالي فإن حكومة الوفاق انتهت ولايتها منذ فترة طويلة ولذلك لم يعد بإمكان هذه الحكومة إبرام أي معاهدات واتفاقيات تحمل ليبيا أي التزامات دولية.

وأكد الحويج، أن مذكرة التفاهم بين أردوغان والسراج تخرق اتفاقية البحار الموقعة في عام 1982 بين دولتين ليس لهما حدود مشتركة وأنها تهدد علاقات الصداقة بين دول جارة لليبيا مثل اليونان وقبرص ومصر.