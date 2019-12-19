استعرضت شاشة "EXTRA NEWS"، في تقرير لها رفض العديد من الأحزاب داخل البرلمان التركي للاتفاقية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، وذلك على لسان أنجين ألتاي، نائب رئيس الكتلة الحزبية عن حزب الشعب الجمهوري التركي.

وقال "ألتاي"، خلال التقرير: "لدينا موضوع آخر وهو مُذكرة ليبيا وسيكون موضع نقاش بين الشعب في الفترة المقبلة، لأنه أمس في لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان التركي صوتنا نحن حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب الشعوب الديمقراطي بالرفض على الاتفاقية الدولية مع ليبيا".

وأشار إلى أن اتفاقية التعاون الأمني والعسكري بين حكومتي تركيا وليبيا نصت على أن يتم كتابتها بثلاثة لغات، وهي لغتي الدولتين الموقعة عليها بجانب اللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن هناك تضارب في البنود بين تلك النسخ.