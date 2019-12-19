عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اللقاء الجماهيري مع المواطنين بالصالة المغطاة بنادي البحر بمدينة قنا، وذلك لأول مرة خارج ديوان عام المحافظة، مؤكدا أنه سيجرى عقد اللقاء بشكل أسبوعي في مدينة مختلفة، وذلك بحضور العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ أن الهدف من تنظيم اللقاء المفتوح مع المواطنين في المدن هو التعرف على مشاكل المواطنين عن قرب والعمل على إيجاد حلول سريعة وفورية لها وتلبية احتياجاتهم من الخدمات المختلفة وتخفيف أعباء الانتقال عليهم.

وأضاف الداودي أنه جرى بحث 650 شكوى وطلب قدمها المواطنون خلال اللقاء، وجرى عرضها على رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقوانين واللوائح، مؤكدا أن المحافظة تضع نصب أعينها حل جميع المشكلات التي تمس احتياجات المواطن القنائي.

وأكد أن الدولة تنفذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تمول من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، موضحا أنه يجرى تنفيذ 11 مشروعا بقطاع مياه الشرب، و6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمراكز أبوتشت، وفرشوط، ونجع حمادي، ودشنا، وقنا، وقـفط، وقوص، ونقادة، مؤكدا انه جرى إعداد خطة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات من 2019 لـ 2022 لتنفيذ المشروعات يتم مراجعتها سنويا للتأكد من مدى توافقها مع احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي بالمدن من 86% إلى 100% وبالقرى من 12% إلى 50%، كما تستهدف خفض معدلات الفقر إلى 36% بحلول عام 2022.

‫وفي نهاية اللقاء وجه الداودي رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين بنطاق المراكز والمديريات للوقوف على احتياجاتهم والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم وإيجاد حلول سريعة لمشاكلهم.