سمية الخشاب: أحمد آدم نجم إسكندراني كبير.. وبنفهم بعض من العين

أعربت النجمة سمية الخشاب عن سعادتها بالتعاون مع النجم أحمد آدم في مسرحيتهما الجديدة "يا تصيب يا تخيب"، المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

وقالت الخشاب، لـ "الوطن"، إن آدم نجم إسكندراني كبير تحبه للغاية، مضيفة: تجربتنا في فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" لاقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وما زال الفيلم محط اهتمام ومتابعة من الجمهور أينما عُرض، كما تجمعنا كيمياء متبادلة دون حواجز، "بنفهم بعض من العين، ببقي عارفة أنا عاوزة أقول ايه وكذلك هو".

وتابعت: كان من المفترض أن يجمعنا مشروع فني خلال الفترة الماضية، ولكنه تأجل، ولذلك حينما حدثني عن "يا تصيب يا تخيب" كي أشاركه البطولة، وكشف عن تضمن العرض لأغنيات واستعراضات ورسالة فنية، تحمست للفكرة بعد إعجابي بالسيناريو وخطوطه الدرامية، وبدأنا في إجراء البروفات علي مسرح جلال الشرقاوي.