أخبار متفوتكش: الأهلي يتخطى الإسماعيلي.. ووفاة 7 في حادث قطار الدقهلية

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

حريق في محل تجاري بوسط البلد

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ4 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق نشب في محل تجاري بشارع شريف، وسط القاهرة.

مصرع وإصابة 11 بعد تصادم قطار بسيارة بالدقهلية

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين، أمس، في حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي بطريق الزقازيق بمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

معتدل شمالا دافئ على الوجه البحري والقاهرة.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، وتستعرض "الوطن" توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة: لا يوجد مرض اسمه "إنفلونزا الخنازير"

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد ما يسمى بإنفلونزا الخنازير، وأن ذلك النوع من الإنفلونزا الموسمية الشائعة لا يتخطى كونه نزلات برد عادية، حيث يتم متابعة نشاط فيروسات الإنفلونزا من خلال عدة برامج ترصد بدأت منذ عام 1999 حيث يتم ترصد فيروسات الإنفلونزا الموسمية الشائعة وأنواعها المختلفة.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد شروط منح الجنسية المصرية للأجانب

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

التموين: نستهدف استخراج البطاقات بـ"الموبايل"

أعلنت وزارة التموين، وصول عدد المستفيدين بمنظومة الخبز الجديدة خلال عام 2019، لـ22.5 مليون بطاقة، بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلاً عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز البلدي المدعم بإجمالي 89 مليار جنيه.

البترول: الصحراء الغربية منطقة واعدة للاكتشافات الجديدة

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إنّ بئر البترول المكتشف حديثا، تم حفره واكتشافه ووضعه على خريطة الإنتاج مباشرة، ورفع الإنتاج الخاص للشركة من الزيت الخام، موضحا أنّ البئر موجود في الصحراء الغربية، التي تعد منطقة واعدة لإنتاج كميات كبيرة من الزيت الخام والغاز الطبيعي، ما يزيد مؤشرات وجود اكتشافات أخرى مستقبلا، كما أنّها أصبحت حافزا للشركات العالمية للعمل فيها بتكنولوجيا وخبرات جديدة.

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

يوم الحسم.. القضاء ينطق كلمته الأخيرة في قضية "شهيد الشهامة" الأحد

صباح الأحد المقبل، تُسدل محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، الستار، على أكثر القضايا زخما في عام 2019، وهي قضية مقتل الشاب محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، في مدينة تلا يوم 9 أكتوبر الماضي، على يد 4 متهمين "أحداث" على رأسهم المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح، وتصل القضية إلى النهاية بعد 74 يوما من حدوثها.

رئيس الزمالك: ضابط مخابرات قطري وراء تسريب عقود اللاعبين من "الجبلاية"

كشف رئيس نادي الزمالك عن المتسبب في تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لوسائل الإعلام المختلفة.

قطار الأهلي يدهس الإسماعيلي برأسية وليد سليمان (فيديو)

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري العام على استاد المكس بالإسكندرية.