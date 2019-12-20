قالت دار الإفتاء المصرية إن التكلم مع الله باللغة العامية، والتخلي عن الأدعية المعتادة جائز، فدعاء الله ومخاطبته والحديث معه لا يشترط أن يكون بلسان معين، ولا بطريقة معينة.

وأضاف أحد شيوخ دار الإفتاء، في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للافتاء على يوتيوب، أنه في الدعاء مع الله يشترط أن تكون طريقة مؤدبة وتليق بمخاطبة الله، "ربنا هيسمعك حتى لو متكلمتش بلسانك واتكلمت بمناجاة قلبية".

وتابع شيخ الإفتاء: "ربنا سبحانه وتعالى رب قلوب وينظر لقلبك، والألفاظ ما هي إلا وسيلة، والله تعالى يتعامل مع ما في القلب قبل التعامل مع اللسان".