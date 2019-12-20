ناقش مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبل تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يتماشى مع التطورات والمستجدات في هذا القطاع المهم، وبما يضمن حقوق المستهلكين، وجودة الخدمات المُقدمة لهم.

وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنه يجرى مناقشة وسائل جذب الاستثمارات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتفعيل ذلك؛ لضمان جودة الخدمات المُقدمة وحماية حقوق المستهلكين.

وأشار إلى أن أنشطة عمل الجهاز تشمل مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، وإصدار تقارير دورية بشأن "جودة مياه الشرب - المعامل المركزية والفرعية ومعامل المحطات - كفاءة معالجة الصرف الصحي"، ومتابعة شكاوى جودة مياه الشرب والعمل على حلها، وتقنين أوضاع المحطات الأهلية، الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي، ومراجعة كفاءة التشغيل والصيانة لمحطات تنقية مياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحي".

وأضاف الدكتور محمد حسن مصطفى أن دور الجهاز في حماية المستهلك يتمثل في حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات، موضحا أن الجهاز يقوم بالتحليل المالي، من خلال "تقييم مستويات الأداء المالية والإدارية والتجارية - دراسات تحديد تكلفة الخدمة - متابعة توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية - دعم مقدمي الخدمة فنيا في حال طلب المشورة".