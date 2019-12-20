تباينت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.، وفي بنك البركة نحو 16.00 جنيه للشراء و16.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك بلوم نحو 21.89 جنيه للشراء و21.11 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق نحو 20.91 جنيه للشراء و21.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي نحو 17.88 جنيه للشراء و18.02 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.90 جنيه للشراء و18.04 جنيه للبيع.