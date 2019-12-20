زار الدكتور خالد العناني وزير الآثار مساء أمس الخميس، أروقة المعبد اليهودي للتعرف على أخر أعمال الترميم بمنطقة النبي دانيال وسط الإسكندرية، كما زار المتحف اليوناني الروماني للوقوف أيضا إلى أعمال التطوير.

وكان وزير الآثار افتتح إعادة مقر جمعية الآثار بالإسكندرية، وافتتاح إكسدرا مصطفى العبادي، معبد الياهو هنابي أو الياهو حنابي بشارع النبي دانيال بالإسكندرية، أحد أهم المعابد اليهودية بمصر، وأحد أكبر المعابد اليهودية في الشرق الأوسط، وتتكلف أعمال ترميمه حوالي 100 مليون جنيه، حيث تجرى تحت إشراف وزارة الآثار.

والمعبد يشهد أولى أعمال ترميم منذ إنشائه، حيث بدأت أعمال ترميمه في أغسطس 2017، وذلك تحت إشراف وزارة الآثار وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية في 17 مايو 2017 .