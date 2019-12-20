نظمت مديرية الصحة في دمياط برئاسة الدكتور محمد الغباشي، قافلة طبية بقرية الحوارني دائرة مركز فارسكور حيث جرى توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2800 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية.

وجرى خلال تلك القافلة التى تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان تحويل 111 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 9 حالات، بالإضافة إلى مشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحملات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه ومعمل لتحليل عينات من مياه الشرب.