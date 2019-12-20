أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاجتها لشغل وظائف شاغرة لـ 149 مهندس تخصصات مختلفة، 100 مهندس مدني، و29 مهندس عمارة، 10 مهندسين ميكانيكا، و10 مهندسين كهرباء للتعيين، على أن يكون المتقدمين تقدير عام جيد على الأقل، ويجري توزيعهم وفقا لحاجة العمل بالجهة بمناطق القاهرة الجديدة، بدر، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفشن الجديدة، ملوى الجديدة، الوراق الجديدة، سفنكس الجديدة، منطقتي مثلث ماسبيرو، مجرى العيون.

وعلى المتقدم للوظائف استيفاء طلب الشغل والبيانات الأساسية المنشور على الموقع الالكتروني للهيئة، خلال الفترة من 29 ديسمبر الحالي حتى 1 يناير 2020 وطباعته، ثم تسليمه باليد باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة اختبارات المهندسين، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعنوانها 1 شارع الحرية تقاطع محور26 يوليو، مدينة الشيخ زايد، مدخل زايد2، خلال الفترة من 6 يناير 2020 حتى 13 يناير 2020، على أن تقدم الطلبات اعتبارا من الساعة الثالثة والنصف عصرا حتى السابعة مساء.

ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد الميعاد أو التي ترد عن طريق البريد ويرفق بطلب التقدم للوظيفة صور من المستندات التالية:

شهادة الميلاد.

مؤهل عال في الهندسة في التخصص المعلن عنه.

بطاقة الرقم القومي.

الموقف من التجنيد.

شهادة عضوية نقابة المهندسين.

شهادات الخبرة السابقة إن وجد.

ما يفيد الحصول على دورات في الحاسب الآلي واللغات الأجنبية.

السيرة الذاتية.

2 صورة شخصية 4×6.

وسوف يجري الإعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات، على موقع الهيئة الإلكتروني.