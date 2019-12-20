تقدمت سيدة مقيمة بمنطقة النزهة بالقاهرة، ببلاغ بتعرضها لواقعة احتيال من قِبل سيدة مجهولة قامت بانتحال شخصيتها بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة" ببياناتها كاملة، وقامت بالاستيلاء على ملكيتها لخط هاتف محمول مسجل باسمها لدى إحدى شركات الاتصالات.

ومن خلال البحث والتحرى أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة رئيس قسم الخطوط، وموظفة بذات شركة الاتصالات التابع لها الخط الخاص بالمُبلغة، وسيدة، مقيمون بنطاق محافطتي القاهرة والجيزة.

وبينت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم الاستيلاء على ملكية خطوط هواتف المحمول، التى تحمل أرقاما مميزة، منسوبة للشركة محل عمل الأول والسابق للثانية، بموجب بطاقات رقم قومي بأسماء أصحاب تلك الخطوط، دون علمهم.

رئيس قسم الخطوط استغل طبيعة عمله واستولى على بيانات العملاء

حيث استغل الأول طبيعة عمله كمدير مبيعات بإدارة المبيعات الخارجية للخطوط المميزة بالشركة، وقدرته على الدخول على بيانات أصحاب الخطوط، وتمكن من الاستيلاء على بيانات العملاء، ومن ثم قام باستخراج بطاقة رقم قومى باسم الضحية، "بدل فاقد".

ثم قامت المتهمة الثانية مستغلة تقارب الشبه والعمر بينها وبين الشاكية بالتوجه لأحد فروع شركة المحمول بمنطقة العجوزة منتحلة صفتها وقامت بالتنازل عن الخط للثالثة، وعقب ذلك قام المتهم الأول ببيع الخط لأحد تجار الهواتف المحمولة بمبلغ (250 ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثلاثة، وعُثر بحوزتهم على الآتى:

بطاقة رقم قومى باسم الشاكية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة".

أصل استمارة تنازل منسوبة لشركة خطوط المحمول التابع لها الخط محل الواقعة تفيد إقرار الشاكية بالتنازل على الخط المذكور إلى المتهمة الثالثة.

(4) خطوط هاتف محمول وعقود شرائهم منسوبة لشركة المحمول، تفيد قيام المتهمة الثانية بشراء عدد أربعة خطوط محمول بالاسم المنتحل للشاكية، بقصد استخدامهم وتحميل قيمة الفواتير على الشاكية، وكذا (4) فواتير شراء لتلك الخطوط.

استمارة تنازل منسوبة لشركة المحمول "خالية البيانات".

هاتف محمول خاص بالمتهم الأول وتبين من خلال فحصه أنه يحتوى على الآتى:

صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالشاكية والمستندات المضبوطة.

محادثات نصية على أحد برامج التواصل بين عناصر التشكيل العصابى تدل على نشاطهم الإجرامى.

صفحة إلكترونية على موقع "فيسبوك" لترويج خطوط الهواتف المحمول المميزة، بفحصها تبين أنها تحتوى على منشورات من المتهم لعرض الخطوط بأرقام مميزة للبيع بمبالغ مالية طائلة.

مستندات تفيد الاستيلاء على ملكية خطى محمول مميزين أحدهما لشخص يحمل جنسية دولة عربية.

توكيل خاص يفيد قيام الشخص الذى يحمل جنسية الدولة العربية بالتنازل عن الخط ملكه للمتهم الأول "مزور بالكامل".

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو الوارد ذكره، وأضاف المتهم الأول بأنه قام بإيداع 250 ألف جنيه متحصلات بيع خط الشاكية بحسابه بأحد البنوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.