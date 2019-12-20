"الوطنية للإعلام" تكرم حمادة هلال في حفل كبير

كرمت الهيئة الوطنية للإعلام الفنان حمادة هلال، في حفل كبير أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وقدم حمادة خلال الحفل أكثر من أغنية من بنيهم أغنية شاركه في غنائها الفنان خالد سليم.

يذكر أن هلال حقق نجاحا كبيرا بأغنية "أشرب شاي".