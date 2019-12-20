أعلنت السلطات الإسبانية والبرتغالية، اليوم، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم جراء حوادث منفصلة بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن مكتب ممثل الحكومة الإسبانية في منطقة "جاليسيا" الواقعة شمال غربي البلاد قوله: "إن شخصا واحدا لقي حتفه إثر انهيار جدار عليه في حديقة عامة ببلدة سانتياجو دي كومبوستيلا"، في حين قالت الشرطة في بلدة "ألير" بمنطقة "أستورياس" الواقعة شمالي إسبانيا إن شخصا آخر لقي حتفه جراء انزلاق صخري يعتقد أنه ناجم عن هطول الأمطار الغزيرة.

وفي البرتغال، قالت السلطات إن شخصين لقيا حتفهما فيما اعتبر آخر في عداد المفقودين جراء الفيضانات، مشيرة إلى أنه جرى إجلاء 70 شخصا من منازلهم.