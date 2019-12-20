أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تنفيذ الوحدات المحلية لإزالات منها فورية لـ24 حالة تعدي وبناء مخالف، خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً تطبيق القانون لاستعادة أراضي الدولة وحق الشعب، داعياً المواطنين الجادين في تقنين أوضاع أراضي الدولة بسرعة إنهاء الإجراءات، قبل إنتهاء المهلة المحددة في 8 يناير 2020م.

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة نفذت حملة إزالات مكبرة بمشروع غرب طهطا، وأسفرت عن إزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالمشروع، لافتا إلى إزالة مخالفة بناء بشارع معاذ بن جبل بحي شرق سوهاج، حيث تمت إزالة الشدة الخشبية والأعمدة الخرسانية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة إزالة فورية بقرية العبادلة بهاليل الجزيرة، عبارة عن سور لواجهة منزل بمساحة 20م، بناء بالبلوك الأبيض والأسمنت على أرضي أملاك الدولة.

وكشف الفقي عن إزالة مركز ومدينة طهطا لـ6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية شطورة على مساحة 5 قراريط، بالإضافة إلى تنفيذ قرارين بإزالة تابعة للهيئة العامة للسكك الحديدية بالقرية، مشيرا إلى تنفيذ حملة مكبرة بقرية الصفيحة، والتي أسفرت عن إزالة حالتين لأسوار بارتفاع مترين، وطول 10 أمتار، كما جرى إزالة فورية على مساحة 18 سهم أراضي زراعية، وجرى ردم الحفر والقواعد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.