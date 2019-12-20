استقبل اليوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفدا من دير الأنبا صموئيل المعترف بمركز العدوة، حيث قدم أعضاء الوفد التهنئة للمحافظ بتوليه مهام عمله الجديد، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد.

وضم الوفد القمص باخوميوس الصموئيلي وكيل الدير، والقمص داوود الصموئيلي وعطا يوسف المحامي، وبحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد.

أكد المحافظ أن منهج عمله يستند على ترسيخ مبدأ القانون وتحقيق العدالة بين أبناء المحافظة ، فالجميع سواسية أمام القانون والجميع له حقوق وعليه واجبات.