نقابة كتاب مصر تطلق جائزة فؤاد حداد العربية للإبداع الشعري

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، إطلاق جائزة فؤاد حداد العربية للإبداع الشعري، تمنح لشاعر عربي كبير في الشعر العامي سواء أكان من مصر، أو من العالم العربي، أو مقيما في خارجه، ممن تتوافر فيه سمات التفرد الإبداعي، والتفوق الشعري.

وجاء في إعلان النقابة العامة، إنه إيمانا منها بأهمية دعم الإبداع الشعري بشكوله كافة، وإسهاما منها في حفظ اللهجات العامية العربية في أعلى تجلياتها التعبيرية واللغوية والجمالية متمثلة في شعر العاميات العربية بصفته ممثلا مباشرا لوجدان الأمة ومستودعا لقيمها ومعبرا عن تاريخها الوطني، تعلن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن إنشاء جائزة جديدة تحمل اسم الشاعر الكبير "فؤاد حداد"، ويفتح باب الترشيح لها بالشروط التالية:

1- تقبل الترشيحات من الهيئات الرسمية والأكاديمية، واتحادات الكتاب العربية، ونوادي القلم، والمؤسسات الأدبية والثقافية الكبرى، ولا يحق للمرشح التقدم للجائزة بنفسه.

2- يكون الترشيح لشاعر من الأحياء في وقت التقدم إلى الجائزة.

3- يكون الترشيح عن مجمل إبداع الشاعر، وللجهة المرشحة الحق في التنويه بعمل فني بذاته من أعمال الشاعر المرشح.

4- ألا يكون المرشح قد حصل على جائزة كبري مماثلة في آخر 3 سنوات.

5- أن يتضمن تقرير مسوغات الترشيح الإشارة إلى التميز الواضح للشاعر في الأبعاد الرئيسة الآتية:

أ - أولاً: أن يكون الشاعر قد أثرى الجماليات الشعرية في جيله الأدبي، ويمكن الاستعانة بتواريخ بداية النشر وامتداداتها.

ب - ثانيا: يمكن الإشارة إلى تنوع دور النشر والبث المتنوعة لإنتاجه، وإلى الترجمات إلى اللغات الأخرى لنصوصه إن وجدت.

ج - ثالثا: الإبداع الشعرى وتأثيره في مجايليه، أو لاحقيه، ويمكن الإشارة إلى ثبت بما كتب حوله من دراسات نقدية أو أكاديمية، وإلى تردد اسمه في الموسوعات والمواقع الشعرية الجادة .

د - رابعا: البعد التفاعلي لإنتاجه مع فروع الفنون والمعارف الأخرى مثل المسرح والغناء، وتأثير شعره في وجدان الناس بما في ذلك الأغنية والفنون الأخرى.

6- يتشكل مجلس أمناء للجائزة يتراوح عدده بين خمسة إلى سبعة أعضاء، من كبار النقاد والشعراء، لمدة ثلاث سنوات، برئاسة رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بصفته، ولا يحق لعضو من أعضاء مجلس الأمناء الترشح للجائزة إلا بعد مرور سنة على خروجه من المجلس.

7- يجوز لمجلس أمناء الجائزة بعد نشر الإعلان في القنوات المعهودة أن يرشح بنفسه، أو أن يخاطب كبار المتخصصين من داخل العالم العربي، ويدعوهم إلى طرح ترشيحاتهم عبر القنوات التي حددها الإعلان .

8- تخضع الترشيحات الواردة لدراسة وتنصيف من مجلس أمناء الجائزة.

9- يعلن عن فتح باب الترشح إلى الجائزة في شهر نوفمبر من كل عام، ويتم تسلم ترشيحات المؤسسات المعنية حتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، ولا ينظر في الإنتاج الذي يصل إلى مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بعد انتهاء الموعد المحدد .

10- قرارات مجلس الأمناء نهائية ولا تقبل طعنا أو ردا.

11- تعلن نتيجة الجائزة في اليوم العالمي للشعر 21 مارس من كل عام.

12- تقام ندوة أدبية حول أعمال الفائز أو الفائزين في حفل عام.

13- قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مصري، وشهادة معتمدة بالجائزة تمنح مع تمثال للشاعر الكبير فؤاد حداد من البرونز صمم خصيصا لهذه المناسبة.