توقف أمس، تصوير فيلم "يوم 13" بعد إصابة الفنان محمد شاهين بإجهاد شديد داخل البلاتوه، مما أجبر المنتج والمخرج وائل عبدالله على إيقاف التصوير لمدة يومين ليستأنف العمل مرة أخرى غدًا دخل ستوديو "مكة" بمدينة 6 أكتوبر.

وبحسب بيان صادر عن الجهة المنتجة، فقد أشار بعض العاملين في كواليس الفيلم إلى أن اللعنة التي تشير إليها أحداث الفيلم قد طالت أبطال العمل الحقيقين مع بداية التصوير، لاسيما أن الفيلم يصنف من أفلام الرعب والإثارة والتشويق.

"يوم 13" هو التجربة الأولى في تاريخ السينما العربية المجهزة بتقنية الـ 3D، والتي تعد طفرة جديدة في السوق السينمائي حيث ينقل السينما المصرية إلى العالمية من حيث التقنيات في الصورة و الصوت.

‏‎تقنية "ثري دي" هي تلك التقنية التي تقوم بعرض الصور والفيديوهات بشكل يبدو كأنه طبيعي بحيث تتضمن الصورة أبعاد العمق والعرض والارتفاع.

‏‎فيلم "يوم 13"، بطولة أحمد داوود ودينا الشربينى وأروي جودة ومحمد شاهين بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم، من إنتاج أوسكار للتوزيع ودور العرض للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله و من تأليف و إخراج وائل عبدالله.

‏‎كما انتهت شركة "أوسكار" من تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذي من المنتظر تحديد موسم عرضه.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي.