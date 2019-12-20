أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وشركة شغلني لتوظيف الشباب، إطلاق أكشاك شغلني الإلكترونية في 25 إدارة اجتماعية تابعة للوزارة في عدد من المحافظات وهي "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية"، وذلك لمساعدة الشباب على التقديم لفرص عمل مجانا، حيث أن تلك الخدمة تطبق لأول مرة في مصر لمساعدة راغبي العمل بالتقديم على أحدث الوظائف المتاحة.

وتستعرض "الوطن" أماكن تواجد أكشاك شغلني في المحافظات، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:

أكشاك شغلني بالقاهرة

توجد أكشاك شغلني بالقاهرة بالمناطق الآتية: حلوان، البساتين، المرج، السلام، دار السلام، التبين، عين شمس، منشية ناصر، المقطم، المطرية، شرق مدينة نصر.

أكشاك شغلني بالجيزة

توجد أكشاك شغلني بالجيزة بالمناطق الآتية: أطفيح، العياط، منشأة القناطر، الصف، البدرشين، أوسيم، بولاق الدكرور، كرداسة، الهرم، أبو النمرس، الوراق، دهشور.

أكشاك الإسكندرية

توجد أكشاك شغلني بمحافظة الإسكندرية في المناطق الآتي: العامرية والمنتزة.

جدير بالذكر أن شركة شغلني تنظم العديد من ملتقيات التوظيف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتوظيف الشباب في العديد من الشركات بمختلف المجالات.