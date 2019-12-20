إصابة شخصين في انهيار سقف منزل بسوهاج

أصيب شخصان اليوم الجمعة، في انهيار سقف الطابق الثاني لمنزل قديم مبني بالطوب اللبن مكون من طابقين بنجع النباقوة الغربي مركز العسيرات بسوهاج، وتم نقلهما لمستشفى العسيرات المركزي، وتحويل أحدهما لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج .

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة العسيرات بانهيار جزئي لمنزل مأهول بالسكان دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار سقف منزل قديم مكون من طابقين ملك عبده عبد الوهاب حميد 65 عاما عامل.

نتج عن الواقعة إصابة مالك المنزل ومصطفى عبد العاطي عبد الوهاب 26 عاما عامل، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى المركزي العسيرات المركزي، ثم تحويل الثاني لمستشفى سوهاج الجامعي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2108 إداري مركز شرطة العسيرات وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق وأخطرت الوحدة المحلية لعمل اللازم.