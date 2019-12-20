صحصاح يعقد لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين بالبياضية جنوب الأقصر

عقد محمد صحصاح، رئيس مركز البياضية، جنوب محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين فى مقر الوحدة المحلية للمركز، وذلك لبحث مطالبهم واحتياجاتهم، ووضع الحلول الفورية والملائمة لمشكلاتهم، بحضور كل من رؤساء القرى، وعديد من أهالي المدينة.

واستمع صحصاح، خلال اللقاء، إلى شكاوى المواطنين ومتطلباتهم فى قطاعات الصحة والتعليم والمرافق والإسكان والبنية التحتية والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، كما استمع إلى مطالب عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

ووجه المحافظ ببحث ودراسة كافة مطالب المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول العملية التى تتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين، مشدّدًا على رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات بضرورة التعاون مع الأهالى لحل مشكلاتهم.