لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب اثنان آخران، إثر سقوط سقف مضيفة مسجد "تحت الإنشاء"، بعزبة رستم التابعة لمركز الرحمانية فى البحيرة.

وكانت عزبة رستم التابعة لمركز الرحمانية شهدت، اليوم، انهيار سقف مسجد "تحت الإنشاء" على العاملين، أسفر عن مصرع كلاً من: فؤاد ع.ا 42 سنة، محمود. ا 34 سنة، وأصيب كل من: مصطفى ا.ع 40 سنة، ومجدي ا.ن 45 سنة، مقيمين بقرية جمجمون التابعة لمحافظة كفر الشيخ، مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى المركزي بالرحمانية لتلقي العلاج اللازم.

وقال الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن مستشفى الرحمانية المركزي، استقبل جثتين من ضحايا سقوط سقف المسجد، إضافة إلى اثنين مصابين تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.