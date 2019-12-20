تقدم الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب بأمانة الدكتور علاء عبد الهادي، بالتهنئة إلى اتحاد الكتاب الجزائريين برئاسة الدكتور يوسف شقرة، على العرس الديمقراطي التي شهدته البلاد، وانتخاب الرئيس الجديد عبد المجيد تبون رئيسا جديدا، خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي خرج عن الحكم بعد ثورة شعبية اعتراضا على تمديد حكمه.

وقال عبد الهادي في بيان صادر عن اتحاد الكتاب العرب: "الدكتور يوسف شقرة، رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين، يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للعرس الديمقراطي الذي تم في أجواء من الحرية والشفافية في الجزائر الشقيقة، وتوج بفوز الرئيس عبد المجيد تبون في انتخابات الرئاسة".

وأضاف: "إن هذه الإنجاز الذي تحقق بفضل وعي شعبنا الجزائري البطل في تعزيز القيم والمبادئ والحريات التي غرستموها بدأبكم وبدأب المثقفين كافة، وجهودكم الثقافية في خير ورفعة شعبنا الجزائري الأبي".

وأدى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية الخميس ليبدأ مهامه لولاية مدتها خمس سنوات، بحسب ما أفادت رئاسة الجمهورية الثلاثاء، وتم انتخاب تبون من الدورة الأولى بنسبة 58,13 بالمئة في عملية الاقتراع الخميس، وفق النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري.