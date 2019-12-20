تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالإسكندرية، ورشة تدريبية جديدة للزميلات والزملاء أعضاء النقابة بالإسكندرية.

وقال بيان للجنة اليوم، إن الورشة الجديدة تعقد في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية لمدة 3 أيام في الفترة من 4 لـ 6 يناير 2020 من الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساءا حول "صناعة المحتوى الرقمي ومهارات المراسل المحلي".

تتناول الورشة أهمم مهارات الكتابة للمنصات الرقمية، من مرحلة اختيار الأفكار المميزة، ومهارات الكتابة الرقمية وقواعد استهداف الجمهور وجذب تفاعله، والمهارات التقنية اللازمة للصحفي الرقمي.

كما تشمل تدريب عملي لتغطية الأحداث المحلية ومهارات إنتاج محتوى صحفي محلي مميز، وتقدم الورشة الزميلة الصحفية صفاء عبد الحميد، مدرب ومحاضر إعلامى بعدد من المؤسسات الدولية والجامعات المصرية.

وأكدت اللجنة أن الورشة مجانية لجميع الزميلات والزملاء ويحصل المشارك عقب نهاية الدورة على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة، ويبدأ الحجز اعتبارا من الأحد 22 ديسمبر الجاري، عبر:

البريد الإلكتروني للنقابة elsahfyeen3@gmail.com

هاتفيا 01099221510

أو بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.