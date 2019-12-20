أشاد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالتواجد القوي للشباب في الحكومة المصرية وتعيينهم في مناصب قيادية، مؤكدا أن هذا دليل على اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي لعام 2019، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد.

وأضاف أن الاهتمام بالرياضة جزء من الأمن القومي المصري، وأن كل تقدم رياضي هو عمل وطني ورفعه يساهم بها في تقديم صورة حقيقية حول المشروع الوطني الذي يجب أن نسهم فيه جميعًا وهو بناء دولة عصرية حديثة.

وتابع أن مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع ناقش قانون الرياضة وقوانين خاصة بالشباب والعمال والمسيرة في جميع الاتجاهات سواء تشريعية أو تنفيذية تهدف إلى أن نكون أمام شباب قوي نتصدر بها المراكز المتقدمة في جميع الرياضات.