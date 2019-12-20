مع اقتراب موعد الإنذار الذي حددته بيونج يانج لواشنطن في نهاية العام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها "مستعدة مهما حدث"، للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وقال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن "كوريا الجنوبية إحدى الأماكن في العالم التي نبقى فيها على درجة عالية من الاستعداد، دائما".

وأكد ميلي، أن تحالف الجيوش الكورية الجنوبية واليابانية والأمريكية "صلب كالصخر" و"مستعد للدفاع عن مصالح كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في أي وقت. هذا ما كان عليه الحال منذ فترة، وهذا هو الحال اليوم".

ورفض المسؤول العسكري القول ما إذا كانت الولايات المتحدة رصدت تحركات في كوريا الشمالية، وقال كيلي "لا نناقش معلومات أو مؤشرات أو أشياء مماثلة. نحن مستعدون، مهما حدث"، فيما أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عن أمله في استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة ونظام بيونج يانج وأن "يبقى البلدان على طريق الدبلوماسية"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وقد أصدرت بيونج يانج سلسلة من التصريحات الحادة في الأسابيع الأخيرة، ووجهت إنذارا لواشنطن تنتهي مهلته آخر أيام العام الحالي، متوعدة بتقديم "هدية عيد الميلاد" مليئة بالتهديدات، وبعد تقارب دراماتيكي في عام 2018، توقفت المفاوضات منذ فشل قمة هانوي، في فبراير الماضي، بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وتطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية، بينما تدعو الأخيرة إلى رفع سريع لجزء على الأقل من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.