تمكن فريق جراحي من تخصصات العظام وجراحة الأوعية الدموية بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، يعد عملية استمرت 8 ساعات، من إعادة رسغ لشاب بعد قطعها بصاروخ سيراميك، تحت إشراف أستاذ الأوعية الدموية ومدير المستشفى الدكتور سمير عطية.

وقال الدكتور سمير عطية، حضر المريض عبدالحليم عبدالله (21 عاما)، يعمل بالسيراميك بإصابة بالغة بالطرف العلوي الأيمن، والذي كان به إعاقة والتواء منذ الصغر، وعند إجراء الفحص الطبي عليه تبين وجود فصل شبه تام لمفصل الرسغ بسبب صاروخ لقطع السيراميك، وأن اليد ملتصقة بالساعد بقطعة من الجلد فقط وقطع تام للعظام والعضلات والشرايين والأوردة والأعصاب.

وأضاف عطيه، في بيان صحفي، أنه على الفور تم نقل المريض للعمليات وتم عمل تثبيت للعظام بواسطة أطباء العظام الدكتور حامد محمد والدكتور أحمد بصل أطباء جراحة العظام.

وأكد الدكتور مسعد سليمان أستاذ ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، أنه تم توصيل الشرايين الرئيسية والأوردة المغذية لليد، ووصول الدم لهذا الطرف وإنقاذه من البتر بواسطة أطباء جراحة الأوعية الدموية الطبيب محمد عماد الدين مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية وبمساعدة الأطباء مصطفى عبد الجواد وأحمد الغمري وأحمد رمضان، أطباء مقيمين بقسم جراحة الأوعية الدموية، تحت إشراف عمرو الشافعي والدكتور تامر عبد الحي.