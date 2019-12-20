تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بالغربية، من ضبط أغذية منتهية الصلاحية وغلق 10 منشآت غذائية، وتحرير 55 محضر شهادة صحية ومخالفات في الاشتراطات الصحية.

وكان الدكتور بهاء الشيخ، مدير القسم الوقائي بالإدارة الصحية بقطور، وجه بشن حملة قادها خالد شاهين، مراقب أول الأغذية، على المنشآت الغذائية، وجرى ضبط أغذية منتهية الصلاحية "بسكويت، مخللات".

كما جرى المرور على 40 منشأة غذائية، وتحرير 30 محضر شهادة صحية، و25 محضر بسبب وجود قصور في الاشتراطات الصحية، كما جرى التوصية بغلق 10 منشآت غذائية تزاول النشاط بدون ترخيص، وسحب 70 عينة أغذية مختلفة الأنواع لفحص صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.