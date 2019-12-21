أكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أن ميليشيات حكومة الوفاق تعيش في الرمق الأخير، لافتا إلى أن قطر خصصت أموالا لتمويل الميليشيات التي تحارب في ليبيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، إن القوات المسلحة عندما تقدمت إلى طرابلس كانت هي من حددت أماكن القتال على تخوم طرابلس في البداية، حتى لا يتضرر المدنيين، لافتا إلى أن التخوم عبارة عن محاور تقدم والآن انتهت وأصبح هناك طوق كامل على طرابلس وتم التقدم داخلها.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني الليبي تبعد عن العاصمة حوالي 4 كيلو مترات في بعض الأماكن، لافتا إلى أن هناك طوق على النسق المتواجد به المليشيات، وتم الإقرار بالتقدم من خلال تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر بعد أن وصلت إلى مرحلة إنهاك هذه المليشيات والقضاء على الكثير من قادتها وأفرادها.

وأوضح أن المليشيات انتقلت إلى ليبيا بسبب سيطرة الميليشيات على المداخل وتمكنت من الدخول بتسهيل من تركيا وطائرتها وسفنها، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من هذه المليشيات في العراق وتم القضاء عليهم الضغط عليهم في سوريا وكانت الملاذ الآمن لهم هي ليبيا بحكم طبيعتها.

وعن التحركات التي سيتخذها الجيش الوطني الليبي بعد مهلة الثلاثة أيام التي تم إعطائها للمليشيات في سرت ومصراتة، قال إنه لم يتم غلق الطريق الساحلي وهو الطريق المؤدي من طرابلس إلى مصراتة في حالة ما قررت مليشيات مصراتة العودة إلى مدينتهم وترك طرابلس باعتبارها عاصمة لكل الليبيين.

وأكد على أن الجيش الوطني الليبي يقوم بمهامه الرئيسية وسيتم غلق الطريق الساحلي ويتم استهداف مواقع حيوية في مصراتة لهذه الميليشيات، "نحن نستهدف دائما المخازن والآليات ونتحاشى ضرب الأفراد منعا من أن يكون هناك إزهاق في الأرواح وأملا في عودة هؤلاء الشباب خاصة الذين غرر بهم من قبل تنظيم الإخوان وخلط الأمور في مفاهيمهم".

وأكد على أن قطر وتركيا تدعمان المليشيات عن طريق وديعة منذ فترة حكم نظام معمر القذافي في قطر تقدر بحوالي 30 مليار، وهي ما يتم صرف الأموال منها حتى الآن وهي أموال ليبية تصرف من قطر وتركيا على قتل الشعب الليبي وتشريد الشعب الليبي وضرب النسيج الاجتماعي، وخلق دولة فاشلة في الوقت الذي كان يطمح فيه الليبيون إلى أن يعيشوا مرحلة من التنمية والتطور ولكن قطر ممول أساسي للمجموعات الإرهابية.