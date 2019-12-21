تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب مباراة ليفربول ضد فلامنجو، في المواجهة النارية التي تجمع بينهما، مساء اليوم، ضمن نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو

تنطلق مباراة ليفربول وفلامنجو، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فلامنجو

تقام مباراة ليفربول وفلامنجو على استاد "خليفة الدولي"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور انطلاقها، عبر قناة 1 beIN SPORTS HD، ويُعلق عليها حفيظ دراجي.

نتائج الفريقين في الدور نصف النهائي

حجز نادي فلامنجو البرازيلي بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، بعد تغلبه على نظيره الهلال السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

بينما نجح الدولي المصري محمد صلاح، في قيادة فريقه ليفربول الإنجليزي، للتأهل إلى المباراة النهائية، بفوز صعب على نظيره مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1، حيث صنع الفرعون المصري الهدف الأول، لنابي كيتا، كما ساهم في الهدف الثاني للريدز، والذي تمكن من تسجيله البرازيلي روبيرتو فيرمينو.