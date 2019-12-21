أطلق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، عبر برنامجين متتاليين يستمر كل منهما 3 أيام، تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية، من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية.

حضر إطلاق المبادرة السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة عدد من آيات القرآن الكريم.

وقال سعفان، إن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت، مشيرًا إلى أنها تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفى علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك، على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يقوم خلال الزيارة بتوزيع 556 شهادة "أمان" على العمالة غير المنتظمة، المسجلة بالمديرية، فضلا عن توزيع 56 عقد عمل لمتحدي الإعاقة.

كما يشهد توقيع 14 اتفاقية عمل جماعية بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بالمحافظة، فضلا عن توزيع شهادات تخرج 19 متدربا من دورة التدريب في مجال البترول تنفيذا للبروتوكول الموقع بين المديرية والشركة "الفرعونية للبترول"، أغسطس الماضي.