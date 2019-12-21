تفقد وزير النقل محطة مصر للسكك الحديدية، لمتابعة انتظام العمل بالمحطة والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وعلى تقديم جميع التسهيلات للركاب، خلال سفرهم عبر قطارات وخطوط الهيئة.

جاء ذلك خلال جولته، اليوم، لتفقد عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر.

بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة ثم الصالة الرئيسية وأرصفة الوجهين البحري والقبلي وشبابيك التذاكر، حيث اطمئن على انتظام جداول التشغيل، مشيرا إلى ضرورة اتباع جميع أساليب السلامة والأمان في جميع مراحل التشغيل، وذلك بعدم خروج أي قطار من الورش إلى بعد التأكد من جاهزيته الفنية والتنسيق الدائم مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين سلامة الركاب، والتواجد الدائم للكمسارية على أبواب المحطات لضمان حصول الراكب على التذاكر، وضرورة زيادة عدد الكراسي المتحركة الخاصة بكبار السن، لتشكل مع عربات الـ"جولف كار" التي يتم تشغيلها بالمحطة خدمة جيدة لكبار السن.

كما التقى وزير النقل خلال جولته عددا من الركاب حيث استمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم، حيث أشادوا بالتقدم الكبير في انتظام المواعيد ومستوى نظافة المحطات والقطارات، والأثر الإيجابي لدخول عربات تم تطويرها مؤخرا الخدمة على بعض الخطوط، مشيدين بتدعيم وزارة النقل لهيئة السكك الحديدية بجرارات وعربات جديدة سيكون لها أثرا إيجابيا كبيرا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وقبل أن يستقل الوزير قطار 980 المتجه من القاهرة إلى المنيا توجه إلى جرار القطار، وهو أحد الجرارات الجديدة التي وصلت مؤخرا لميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 قطارا جديدا من "جنرال إليكتريك" الأمريكية، حيث أكد أهمية هذه الصفقة في تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، مشيرا إلى أنها مزودة بأحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وفي القطار اطمئن عاى مستوى الخدمة المقدمة وعلى نظافة القطار.