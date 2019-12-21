أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، اليوم، أن هجمات "إرهابية" متزامنة استهدفت 3 منشآت نفطية في محافظة حمص، وسط البلاد، دون تحديد كيفية وقوعها، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن هجمات بطائرات مسيرة.

وأفادت وزارة النفط، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحدوث اعتداء إرهابي ممنهج ومتزامن على 3 منشآت نفطية، وهي مصفاة حمص الواقعة في مدينة حمص، وكل من معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز في البادية في شرق المحافظة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاعتداء تسبب في أضرار ببعض الوحدات الإنتاجية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تدخلت لإطفاء النيران، وبدأت الورش الفنية في عمليات الإصلاح.

وبث التليفزيون الرسمي السوري مشاهد فيديو تظهر فرق الإطفاء، وهي تعمل وسط الظلام على إخماد النيران المشتعلة في إحدى المنشآت الثلاث.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن وزير النفط على غانم، قوله إن الاعتداءات أدت إلى خروج عدد من الوحدات الإنتاجية في المواقع الثلاثة عن العمل، موضحا أن الفرق الفنية وفرق الإطفاء استطاعت خلال الساعات الأولى السيطرة على النيران وبدأت الورشات الفنية بتقييم الأضرار والبدء بأعمال الصيانة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، لوكالة "فرانس برس"، الأحد، إنه جرى استهداف المنشآت الثلاثة بطائرات مسيرة، مرجحا أن يكون تنظيم "داعش"، الذي يتوارى مقاتلوه في البادية السورية، خلف الاعتداء.