لقى طفل يبلغ عامين مصرعه، اليوم، إثر إصابته فس حادث اصطدام السيارة به أم قرية عرب المحضر التابعة لمركز مطوبس، ونقلت الجثة إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقيه إشارة من مسشتفى مطوبس المركزي، بورود طفل متوفى وجرى إيداعه مشرحة المستشفى، وانتقلت قوة شرطية الى المستشفى وبسؤال ذويه، تبين أن سيارة صدمته في أثناء اللهو أمام القرية على الطريق الدولي الساحلي بلطيم الإسكندرية، فلقى مصرعه متأثرا بإصابته.

كما تبين أن الطفل المتوفى هو عادل عبدالعال جبر علي، عامين مقيم بقرية عرب المحضر، وتحرر محضر بالواقعة وأبلغت النيابة العامة التي قررت استدعاء الطبيب الشرعي للكشف على الجثة ثم التصريح بالدفن.