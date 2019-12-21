القومي لثقافة الطفل يقيم منتدى ثقافة الطفل 31 ديسمبر

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف "منتدى ثقافة الطفل"، الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر في الرابعة مساء، بالمجلس الأعلى للثقافة، وهي الندوة الدائمة التي تم استحداثها لمناقشة وتطوير ثقافة الطفل في مصر، وتقام ندوة اليوم تحت عنوان "الموسيقى وأغنية الطفل".

ويتحدث في الندوة مجموعة كبيرة من الفنانين والموسيقيين في مصر والوطن العربي من أجيال مختلفة، منهم الدكتورة رشا طموم رئيس لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد شبانة عميد معهد الطفل، والموسيقار الفنان هاني شنودة، والفنان المايسترو وائل عوض، وبمشاركة كوكبة كبيرة من الفنانين والموسيقيين والكتاب والمثقفين.