شهدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم السبت، تشغيل أولى الجرارات الأمريكية الجديدة، التي وصلت مؤخرا لميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدا من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية على خط "القاهرة - أسوان"، بعد أن أنهت كافة التدريبات للسائقين على قيادته.

قال وزير النقل، إن صفقة الجرارات الجديدة ستعمل على تدعيم قوة الجر بمنظومة السكك الحديدية، مشيرا إلى أنها مزودة بأحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، موضحا أن الوزارة عازمة على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح خلال جولته التفقدية لمحطة مصر برمسيس، صباح اليوم، بأنه تم الانتهاء من تحسين ورفع كفاءة 166 محطة على مستوى الجمهورية، وتحديث 388 مزلقانا وتحويلهم للعمل إلكترونيا، مؤكدا أنه سيتم توريد أولى دفعة من صفقة الـ1300 عربة قطار جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه لن يتم السماح لأى قطار بالخروج من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية وسلامته، للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين والعاملين، منوها بأن قطارات السكة الحديد تخدم مليون مواطن يوميا.