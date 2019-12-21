كرمت مدارس الأورمان من خلال مسابقة كبيرة orman’s got talent نظمتها مؤخرًا للطلاب الموهوبين والنابغين من مدراس الأورمان على مستوى الجمهورية، ومن بينهم طلاب من ذوي الإعاقة في مجالات القرآن الكريم والابتهالات الدينية والشعر والموسيقى العربية والعزف والاستعراضات.

حضر احتفالية التكريم قيادات من وزارة التربية والتعليم بينهم صبري الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، صلاح طه مدير عام إدارة كرداسة التعليمية، وسعيد ندا مدير عام إدارة شرق شبرا التعليمية.

وفى كلمته خلال احتفالية التكريم، أكد مصطفى القباني، رئيس اللجنة العليا المنظمة للاحتفالات، أن إطلاق مدراس الأورمان لمسابقة الموهوبين وتكريمهم يأتي في سياق دعم المدارس للناببغين في المجالات المختلفة وتشجيع الطلاب على اكتشاف مواهبهم وتحفيزهم واستثمار أمثل لهذه المواهب.

وأكد وكيل وزراة التربية والتعليم بالغربية صبرى الدسوقي، خلال الاحتفالية، أن المسابقة وتكريم النابغين والموهوبين من الطلاب في المجالات المختلفة ومن بينهم ذوي الإعاقة فاعلية مهمة تُثري ثقافة الطلاب وتحفزهم على اكتشاف مواهبهم وتنمية هذة المواهب وتسخرها إبداعيًا، وتأتي في إطار مشاركة المؤسسات الخاصة العاملة في مجال التربية والتعليم في منظومة دعم الطلاب النابغين على مستوى الجمهورية .

من جانبهم، أعرب الطلاب المكرمين عن اعتزازهم بالمسابقة وأثرها الكبير في دعمهم وتحفيزهم على اكتشاف مواهبهم وتنمية هذه المواهب.

يذكر أن مدارس الأورمان تنظم مسابقة الموهوبين orman’s got talent، تم إطلاقها للمرة الأولى على مستوى مدارس الجمهورية وفي هذا العام بالتعاون والدعم الكامل من وزارة التربية والتعليم.