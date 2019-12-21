أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن انطلاق المؤتمر رقم 46 لرابطة جمعية العلماء المصريين في أمريكا وكندا، بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وأكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء المقبل.

ينعقد المؤتمر على مدار 3 أيام خلال الفترة ما بين 24 و26 ديسمبر، ويشارك فيه العديد من علماء مصر في الخارج.

ينعقد "المؤتمر" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.