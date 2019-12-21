نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا، إذ يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الرياح والشبورة المائية

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحر الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط وشمالية غربية على البحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 11 21

شبين الكوم 10 21

طنطا 11 21

دمنهور 11 21

الإسكندرية 13 21

بلطيم 13 21

مطروح 11 20

بورسعيد 13 21

دمياط 13 21

الزقازيق 11 21

الإسماعيلية 10 21

السويس 10 21

العريش 10 20

رفح 09 20

رأس سدر 11 21

نخل 02 - 21

طابا 10 20

كاترين 02 19

الطور 10 23

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 12 25

مرسى علم 16 24

الفيوم 10 21

بني سويف 10 21

المنيا 06 22

أسيوط 07 22

سوهاج 09 22

قنا 09 23

الأقصر 08 24

أسوان 09 25

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 21 32

المدينة 15 26

الرياض 06 19

المنامة 17 20

أبو ظبي 16 25

الدوحة 17 23

الكويت 06 20

دمشق 01- 15

بيروت 14 20

عمان 04 16

القدس 04 16

غزة 09 20

بغداد 06 19

مسقط 18 25

صنعاء 04 21

الخرطوم 18 33

طرابلس 14 22

تونس 13 21

الجزائر 13 18

الرباط 11 21

نواكشوط 18 30