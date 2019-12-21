نشر الفنان حمدي الميرغني، صورة جديدة له مع الفنان عادل إمام، من كواليس مسلسل "فلانتينو"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكتب حمدي الميرغني، معلقا على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، "الزعيم مش مجرد لقب للأستاذ عادل أمام، الزعيم صفة حقيقية يستحقها الأستاذ فهو زعيم للفن المصري والعربي بأكمله.. إذا أردت معرفة تاريخ الفن المصري عليك دراسة أعمال الأستاذ".

وأضاف الميرغني: "شرف حقيقي ليا الوقوف أمام الأستاذ اللي بتعلم منه كتير وبستمتع أكتر.. انتظروا مسلسل فلانتينو للزعيم، إخراج أستاذ رامي أمام المخرج المبدع والأخ الكبير والصديق المحترم.. رمضان٢٠٢٠ إن شاءالله.. دعواتكم".

مسلسل "فلانتينو"، يشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد مع عدد كبير من الفنانين.