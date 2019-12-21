افتتح سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، الدورة الثالثة، بمعهد المحاماة في كفر الشيخ.

كما ألقى عاشور محاضرة على المحامين، بحضور أحمد بسيوني، وكيل أول النقابة العامة، والدكتور بكر الضوة، الأمين العام المساعد للنقابة، وإسماعيل طه مقرر معهد المحاماة، ومدحت بدوي نقيب محامين كفر الشيخ، وفراج زعفان، الأمين العام للنقابة وعشرات المحامين من أبناء كفر الشيخ.

كما عقد عاشور، لقاءً مفتوحاً معهم، لسماع مقترحاتهم والتعرف على مطالبهم، في ضوء التعديلات الأخيرة الخاصة بقانون المحاماة، مؤكداً أن المحاماة في مرحلة مهمة جداً، وأنها رسالة ليها قيمة عليا تتعامل مع كل المبادئ السامية في المجتمع، وكل القيم الكلية في المجتمع لا تقبل التجزئة ولا الانفصام، فهي فروسية، ولا يمكن للمحام إلا أن يكون فارساً.

وأضاف، أنه ليس مطلوب من المحامي أن يغش الآخرين خلال رحلة استرداد حق موكليه، دون تنازل وخضوع وتراجع، لكن الحق في مواجهة الباطل، متابعا أثناء كلمته للمحامين: "لا تدافع عن الباطل حتى لو كان موكلك عليه، الأهم أن تقتنع بما تقدمه".

يذكر أن معهد المحاماة، أنشئ بمحافظة كفر الشيخ عام 2018، بغرض تثقيف وتنمية مهارات المحامين.