أعلنت شركة "أول سيز"، التي تعمل على مد خط أنابيب "نورد ستريم 2"، اليوم، تعليق عملها عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يهدد بفرض عقوبات ضد الشركات والأفراد المشاركين في بناء خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

وقالت الشركة، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها في بيان مقتضب أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن "الشركة أوقفت أنشطتها لإرساء أنابيب (نورد ستريم 2) تحسبا لإصدار قانون إقرار الدفاع الوطني".

يذكر أن الولايات المتحدة من أكثر المعارضين لبناء (نورد ستريم 2) أو (التيار الشمالي 2) الذي سينقل الغاز الطبيعي ويمتد بطول نحو 1200 كيلومتر عبر بحر البلطيق .. معللة ذلك بأنه سيزيد من اعتماد أوروبا على روسيا في الطاقة.