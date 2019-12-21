شدد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، على أهمية الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات.

وقال عبدالعاطي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة، التي انطلقت في الخرطوم، بمشاركة وزيري الري السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، بحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، إن "الوقت ثمين وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما".

وأعرب وزير الري عن شكره لوزير الموارد المائية والرى السودانى، على الترحيب وحسن استقبال الوفد المصرى، كما أعرب عن سروره أيضا أن يلتقى وزير الرى الإثيوبى والوفد المرافق له، وممثلو الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى، وأمله أن يساعد حضورهم ومشاركتهم فى الاجتماع على إحراز تقدم فى المفاوضات.

وزير الري المصري: نحن فى منتصف الطريق لعملية التفاوض.. ونأمل في تحقيق انفراجة

وأضاف عبدالعاطي: "نحن بالفعل فى منتصف الطريق لعملية التفاوض التى بدأت بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، الذى عقد فى واشنطن فى 6 نوفمبر الماضى"، لافتا إلى عقد اجتماعين فى أديس أبابا والقاهرة، تم خلالهما تبادل وجهات النظر فى القواعد التى تحكم ملء وتشغيل السد، وتحديد العديد من نقاط الاختلاف، ومجالات التقارب.

وعبر وزير الموارد المائية والري عن أمله فى تحقيق انفراجة، وتقدم في مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن مصر أبدت مرونة فى التفاوض.

وأضاف: "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء بحيرة السد، والإجراءات اللاحقة".

وزير الري السوداني: النيل هو مصدر حياة مصر فمصر بحاجة إلى مياه النيل وأيضا السودان

من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، ضرورة استغلال موارد نهر النيل بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، بشكل عادل دون إلحاق ضرر بأى طرف، مضيفا: "النيل هو مصدر حياة مصر، فمصر بحاجة إلى مياه النيل، وأيضا السودان ونؤكد على حقوقنا في مياه النيل"، وفقا له.

وقال الوزير الإثيوبي: "يتعين علينا أن نؤكد على استغلال مياه النيل بشكل عادل، دون ضرر لأى طرف، فهناك كمية كافية من مياه النيل لنستخدمها بترشيد وحكمة، على نحو تعاونى لخدمة شعوبنا".

وقال "عباس": "خضنا جولات عديدة من المفاوضات خلال السنوات الماضية، وفى هذا الاجتماع يحدونى أمل كبير فى إجراء مناقشات مباشرة حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالملء، وتدفقات المياه خلال فترات الجفاف المختلفة، وآليات التنسيق بين الأطراف".

وزير الري الإثيوبي يعلن بدء ملء "سد النهضة" يوليو القادم

وكشف وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، أنهم سيبدأون ملء السد شهر يوليو المقبل، مؤكدا التزام بلاده بالعمل المتكامل مع الأطراف للوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث.

وشدد وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، بدوره على أولوية بحث موضوع التشغيل وسنوات الملء وفترات الجفاف والتصحر، لافتا إلى أن مصر تفضل الوصول إلى اتفاق شامل في كل قضايا سد النهضة، وأن تكون المرجعية اتفاق المبادئ 2015.