أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، من أبيدجان أنّ عملية برخان الفرنسية قتلت 33 "إرهابيا" صباحا في مدينة موبتي في مالي.

وأوضح ماكرون في كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في ثاني أيام زيارته إلى ساحل العاج، أنّ العملية حررت دركيين ماليين من أيدي الجهاديون كما أسرت مقاتلا، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وسيطلق الرئيس الفرنسي الذي يكرر أن فرنسا لا تستطيع مكافحة الإرهاب بمفردها في منطقة الساحل، مشروعا عزيزا على قلبه وهو بناء الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب بالقرب من أبيدجان؛ وكان قد كشف هذا المشروع في 2017 خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا؛ لتكون هذه الأكاديمية مركزا مرجعيا للتأهيل في غرب إفريقيا يضم معهدا للكوادر ومعسكرا للتدريب

لكن المشروع لم يحقق تقدما والأرض التي اختيرت في منتجع جاكفيل على بعد نحو خمسين كيلومترا عن أبيدجان ما زالت خالية، باستثناء بعض الأشغال لتمهيدها، ولم يتمكن مسؤولو البلدين حتى الآن من الاتفاق على إتاحة تمويل المشروع الذي خصص له نحو عشرين مليون يورو، ويهدف الدفع الذي سيقوم به ماكرون السبت إلى فرض بدء العمل في يناير وانتهائه في سبتمبر، حسب مصادر أمنية.