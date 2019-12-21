أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الذي عقد بمقر المجلس بجامعة القاهرة، حصول جامعة سوهاج على المركز الثالث مكرر في مسابقة أفضل جامعة في مجال الأنشطة الطلابية، حيث جاءت جامعة عين شمس في المركز الأول، وجامعة قناة السويس في المركز الثاني، وجامعتا المنيا والسويس في المركز الثاني مكرر، كما جاءت جامعة الزقازيق وسوهاج وجنوب الوادي في المركز الثالث.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن الفوز بالمركز الثالث على مستوى 28 جامعة هو تكليل للمجهود الذي جرى بذله من قبل إدارة الجامعة بصفة عامة، وقطاع الأنشطة الطلابية بصفة خاصة.

وقال رئيس الجامعة إن تلك المسابقة عقدت تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتنفيذ مسابقة بين الجامعات المصرية، في مجالات "التحول الرقمي، والاستعداد للعام الدراسي، وتطوير العشوائيات، والأنشطة الطلابية".

الجدير للذكر أن لجان التحكيم لمسابقة أفضل جامعة ضمت في عضويتها ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التخطيط، والرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعددا من خبراء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي.