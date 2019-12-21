بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، في موسكو، اليوم السبت، مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والوضع في الشرق الأوسط.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه "خلال اللقاء الذي حضره السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول التسوية الشرق أوسطية والعلاقات بين الأطراف الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة عودة الوحدة الوطنية الفلسطينية بأسرع وقت بالاستناد لأرضية منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف البيان:"رحب الجانب الروسي بالاستعداد الذي أكدته جميع القوى السياسية الفلسطينية، للمشاركة في الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية".