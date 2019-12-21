قال الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، جمال بو حسن، إن حركة حماس "الإخوانية"، أضرت بالقضية الفلسطينية كثيرًا، معتبرًا أنها من ضيعها نتيجة لممارساتها غير المسؤولة وعدائها للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يجب على الدول العربية أن تقف أمام هذه الحركة الإخوانية التي تضر الأمن القومي العربية، موضحًا أن الاستراتيجية الإخوانية تعمل على دعم الإرهاب وإسقاط الدول العربية، من خلال دعم الجماعات الإرهابية المنتشرة في الدول العربية.

وتابع، أن هناك أذرع إخوانية تدعم حركة حماس وتمولها، حيث تعتبر بمثابة شريانها الرئيسي: "حماس والإخوان الإرهابية ارتموا في أحضان أعداء الأمة الإسلامية، مثل النظامين التركي والإيراني".

وأردف، أنه على الدول العربية اتخاذ موقف مسؤول من حركة حماس، معتبرًا أنها تشكل مع الإخوان والنظامين الإيراني والتركي مربعًا للشر يستهدف الأمة العربية.