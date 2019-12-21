قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعث رسالة مقتضبة إلى موسكو، أعرب خلالها عن استعداده لمواصلة الحوار حول مشاكل العلاقات الثنائية بين بلاده وروسيا.

وأضاف لافروف - في تصريح صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت - "أن ترامب أرسل خطابا قصيرا، قال فيه إننا مستعدون لمواصلة البحث عن طرق للتغلب على المشكلات في علاقاتنا".

جدير بالذكر أن لافروف قام - في 10 ديسمبر الجاري بدعوة من الجانب الأمريكي - بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي، مايكل بومبيو، كما التقي بترامب في البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "إنه جرى خلال اللقاءات التي أجراها لافروف، بحث القضية الأفغانية، والوضع في سوريا والأمن ونزع السلاح وقضايا الاستقرار الاستراتيجي".