نفى مصدر أمني تحرير محضر في واقعة تحطيم أهل مريض واجهة العناية المركزة بمستشفى الإيمان الخيري ببنها، مؤكدا أنّ ما حدث لم يتعدى المشادة الكلامية بين أهل شاب متوفي جاء في حالة صعبة بعد تعرضه لحادث دراجة نارية وبعض طاقم المستشفى بعد إخبارهم بوفاته.

كانت مستشفى الإيمان الخيري ببنها، استقبلت حالة الشاب "يوسف. أ"، 18 عاما، في حالة خطيرة "احتضار" إثر تعرضه لحادث دراجة نارية، واستقبلته المستشفى، وجرى إيداعه بالعناية المركزة إلا أنّه توفى بعد ساعات من دخوله للعناية، فأخبر الطاقم الطبي ذويه الذين لم يتحملوا الخبر، ودخلوا في نوبة إنفعالية ومشاجرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية التي أنهت الأمر بصورة ودية، ولم تحدث أي خسائر مادية.

ونفت الأجهزة الأمنية إحداث أهل المتوفي تلفيات بالعناية المركزة بالمستشفى أو إتلاف أي أجهزة، كما أنّه لا يوجد تعديات على الأطقم الطبية التي تواجدت بالواقعية، نافية روايات وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود تلفيات بواجهة العناية المركزة بالمستشفى أو تلفيات بها.