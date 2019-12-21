أعلن الدكتور عبدالمنعم المنجي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، عن تدشين مبادرة، الأربعاء المقبل، لطرح قروض ميسرة بفائدة متناقصة 5% من البنك المركزي للراغبين في توسعة نشاط مزارعهم في حالة صلاحيتها طبقا للتعليمات.

وقال "المنجي"، في تصريح صحفي، إنّ المبادرة تأتي تنفيذا لتوجهات الدولة بتنمية الثروة الحيوانية من خلال التوسع الرأسي في الإنتاج الحيواني وحرص الدولة المستمر على تقديم الدعم الكامل للمربين سواء لأصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة أو صغار المربين، وذلك لزيادة العائد الاقتصادي للفرد وتنمية الثروة الحيوانية.

وأضاف أنه يجرى التأكد من وجود رخصة تشغيل للمزرعة أو تصريح مزاولة نشاط للتربية المنزلية، وأنّ يكون سن المتقدم للمشاركة في المبادرة يتراوح من 23 لـ 65 عاما.

وأشار إلى أنّه يجرى تمويل المربين من خلال المبادرة بالشكل التالي: عجلات عشار ذات إنتاجية عالية ثنائية الغرض، أو معدات مركز تجميع ألبان، أو شراء سيارات مجهزة بمبردات، أو شراء وحدات جرش وخلط الأعلاف، مؤكدا أن المبادرة ستعود على الثروة الحيوانية بالمحافظة بالخير.